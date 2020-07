Top della condizione e risultati positivi, quinto posto in palio

Due squadre al top che stanno conquistando risultati positivi esprimendo un buon calcio e che con la Roma (a pari punti con gli azzurri) sono in corsa per il quinto posto (i rossoneri seguono a due punti più sotto in classifica). Gli azzurri alla ripresa, dopo il lockdown, hanno perso solo una partita, lo scontro diretto contro l’Atalanta a Bergamo, vincendo quattro partite (Verona, Spal, Roma e Genoa) dopo il trionfo in coppa Italia eliminando l’Inter in semifinale e superando la Juventus ai rigori nella finale dell’Olimpico. Il Milan ha fatto ancora meglio restando imbattuto, un solo pareggio (dallo 0-2 al 2-2) contro la Spal agguantato in pieno recupero e quattro vittorie con Roma, Lecce, Lazio, Juve. Un cammino molto convincente alla ripresa del campionato soprattutto del Milan che è riuscito a superare tre big come Lazio, Roma e Juve ma anche del Napoli che ha superato i giallorossi e il Verona, squadra rivelazione del campionato, cedendo all’Atalanta solo nella ripresa e dopo un primo tempo di pieno controllo.

Fonte: Il Mattino.