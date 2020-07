Sissoko: “Osimhen mi ricorda Weah. Col Barça sarà al 50%, e KK…”

L’ex Juventus e Fiorentina, Mohamed Sissoko, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Musica Television durante il programma Taca La Marca: “Atalanta-Psg in Champions? Bisogna fare attenzione all’Atalanta, è un’ottima squadra che sta bene. Il Psg non sta già giocando da tempo, ciò potrebbe essere un vantaggio per l’undici di Gasperini”.

Koulibaly-Liverpool?

“Koulibaly ha realizzato tante cose positive al Napoli, è un fuoriclasse. Può giocare in Premier League, dove può diventare un top player, il Liverpool con lui andrebbe a formare una difesa spettacolare”.

Osimhen?

“Di Osimhen ho parlato già due mesi fa, è un fuoriclasse nonostante sia molto giovane. Sicuramente può portare un qualcosa in più al Napoli. Lo consiglio agli azzurri. Personalmente può diventare un top player, mi ricorda George Weah, è veloce e forte, sa giocare bene a calcio, è un attaccante puro che fa goal. Ora consiglio altri nomi al Napoli. Soumarè, che gioca al Lille lo reputo fortissimo, inoltre ci sono tanti talenti in Francia, basti pensare a club come Nantes e Bordeaux”.

Barcellona-Napoli?

“Le percentuali di passaggio del turno sono pari tra Barcellona e Napoli, adesso gli spagnoli non stanno offrendo ottime prestazioni, mentre i partenopei hanno vinto la coppa Italia e sono in fiducia”.