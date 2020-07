Setien: “Napoli? Saremo fermi 20 giorni prima, faremo delle amichevoli”

I TIMORI DI SETIEN

«Forse era meglio dare una sola settimana di stop. In questo senso, il Napoli può avere un vantaggio perché il campionato finirà più tardi. Ma non si sa, perché dopo tutte queste partite magari un po’ di riposo può tornare utile. Non sappiamo cosa è meglio», l’analisi del tecnico del Barcellona, Setien, sul ritorno degli ottavi di Champions contro il Napoli. «Noi saremo fermi 20 giorni prima, è possibile che faremo qualche amichevole. Purtroppo la situazione è questa, non c’è altra soluzione che giocare senza pubblico. Lo accettiamo e basta, però è sicuro che mi sarebbe piaciuto giocare con i tifosi, sarebbe stato molto meglio». Fonte: Il Mattino