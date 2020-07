Serie B: Salernitana e Benevento non vincono, follia a Castellammare

Perde 3-2 la Salernitana ad Ascoli, partenza disastrosa dei granata e due gol dei padroni di casa in un quarto d’ora, il primo di Trotta (deviazione di Billong), il secondo di Ninkovic. In avvio di ripresa terza rete di Trotta che approfitta di un errore di Billong, va via palla al piede e infila ancora Micai. Sotto di tre reti e dopo una prova fino a quel momento disastrosa la Salernitana prova a reagire con il gol di Kiyine su calcio di rigore. Poi è Djuric a segnare di testa. Assalto finale ma finisce con la quinta sconfitta consecutiva esterna.

Il Benevento già promosso pareggia in casa con il Venezia (1-1): passano in vantaggio gli ospiti con la rete di Montalto, pareggio immediato di Sau.

La Juve Stabia invece non va oltre il pareggio in casa contro l’Entella. Sblocca il punteggio per i liguri Mazzitelli, ma nella ripresa Forte dagli undici metri pareggia i conti. Fatto increscioso la rissa che si è scatenata al 54′ dopo uno scontro di gioco tra Coppolaro e Canotto entrambi espulsi. Non è finita qui. Un vice questore di servizio a bordo campo ha dovuto dividere i due e alcuni membri degli staff di entrambe le squadre.

Nel convulso post partita tra Juve Stabia e Virtus Entella, gara di Serie B, un membro dello staff tecnico della società stabiese è stato denunciato a piede libero.

I calciatori Canotto e Coppolaro sono stati espulsi e, rientrando nel tunnel degli spogliatoi, hanno continuato ad insultarsi. In quel frangente – hanno ricostruito dagli agenti del commissariato di polizia di Castellammare di Stabia – è spuntato Pasquale D’Inverno, tesserato della Juve Stabia, che ha sferrato un pugno a Coppolaro ed ha spintonato i poliziotti intervenuti per calmarlo. Per D’Inverno è scattata la denuncia a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. I poliziotti hanno identificato tutti i partecipanti al principio di rissa. Fonte: Il Mattino