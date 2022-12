SERIE A PRIMO TEMPO – Lazio-Sassuolo 1-0, sblocca Luis Alberto. Il VAR annulla il gol al classe 2000 Raspadori

Primo tempo divertente allo stadio Olimpico tra la Lazio e il Sassuolo, dove le emozioni non sono mancate. I padroni di casa sfiorano il gol con Immobile che di piatto manda fuori su cross di Acerbi. Reazione dei neroverdi con Raspadori che va in gol, ma il VAR annulla la rete del classe 2000. La squadra di De Zerbi va vicino al vantaggio con Djuricic, palla deviata da Radu sulla traversa. Il match resta incerto con Luis Alberto che manda alto l’azione di Acerbi. L’ex Spal però è inarrestabile e stavolta il suo traversone vede lo spagnolo fortunato a mettere la palla in rete, vincendo il rimpallo su Marlon. Nel finale di primo tempo il Sassuolo sfiora il pari con Boga, il tiro dell’esterno francese finisce fuori non di molto.

Factory della Comunicazione

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Parolo, Luis Alberto, Lukaku; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Traoré, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi

Marcatore: 33′ Luis Alberto

Ammoniti: Parolo (L), Immobile (L)

A cura di Alessandro Sacco