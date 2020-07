SERIE A – Lazio-Sassuolo 1-2, primo gol da professionista per il classe 2000 Raspadori

Dopo il primo tempo, dove la Lazio era passata in vantaggio con Luis Alberto, lesto a sfruttare un rimpallo e battere Consigli, arriva nel secondo tempo la reazione del Sassuolo. Pari dei neroverdi con il classe 2000 Raspadori che segna da pochi passi sul cross di Caputo. Il match resta equilibrato, anche se sono più gli emiliani ad avere maggiore convinzione. I biancocelesti hanno con Immobile la palla del vantaggio, palla fuori non di molto. Nel recupero arriva il gol vittoria di Caputo che di testa segna a porta vuota. Per la Lazio è davvero un momento no, dopo oggi dice addio ai sogni scudetti e deve ora stare attenta all’Atalanta e all’Inter.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu (83′ Vavro); Lazzari, Milinkovic-Savic (67′ Leiva), Parolo, Luis Alberto (83′ Adekanye), Lukaku (46′ Jony); Caicedo (61′ Cataldi), Immobile. All. Inzaghi

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan (46′ Muldur), Marlon, Ferrari, Kyriakopoulos; Bourabia, Locatelli; Traoré (46′ Caputo), Djuricic (68′ Haraslin), Boga (79′ Rogerio); Raspadori (89′ Magnani). All. De Zerbi

Marcatori: 33′ Luis Alberto (L), 52′ Raspadori (S), 91′ Caputo (S)

Ammoniti: Parolo (L), Immobile (L), Muldur (S), Bastos (L), Ferrari (S), Leiva (L)