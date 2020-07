Serie A/ Juventus-Atalanta 2-2: La Juve si salva grazie ai rigori

Dopo un primo tempo a tinte nerazzurre, il secondo tempo vede la Juve attaccare e trovare il goal al 55esimo grazie a un potente calcio di rigore di Ronaldo, propiziato dal fallo di mano di De Roon. Occasione Juve al 77esimo con Ronaldo che impegna Gollini in una parata. All’80esimo, l’Atalanta passa in vantaggio con il goal di Malinovsky, che dopo aver ricevuto palla da Muriel in area, con il destro non sbaglia. Al 90esimo, però la Juve guadagna un calcio di rigore, perchè Muriel tocca la palla in area. Dal dischetto Ronaldo ancora non sbaglia. Dopo 3 minuti di recupero termina il match

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo ( 57′ Alex Sandro ); Rabiot, Bentancur, Matuidi ( 82′ Ramsey ); Bernardeschi ( 57′ Douglas Costa ), Dybala, Ronaldo. All. Sarri



ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino ( 75′ Caldara ), Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler ( 75′ Tameze ), Gosens; Gomez ( 68′ Malinovsky ), Ilicic ( 58′ Pasalic ); Zapata ( 68′ Muriel ). All. Gasperini

Ammonizioni: 10′ Bernardeschi (J), 29′ Cuadrado (J), 61′ Pasalic (A), 73′ Rabiot (J), 88′ Hateboer (A)

Marcatori: 16′ Duvan Zapata (A), 55′ pen. Cristiano Ronaldo (J), 80′ Malinovsky (A), 90′ pen. Cristiano Ronaldo (J)