Serie A 32° giornata,Brescia-Roma: Tris giallorosso!

Serie A 32° giornata,Brescia-Roma:

Buon avvio per il Brescia che trova la prima occasione con Torregrossa che calcia dal limite dell’area e centra il palo.Risponde la Roma con Kalinic che manda la palla sopra la traversa.Sempre giallorossi pericolosi , stavolta con Perez che manda il pallone fuori di poco al lato destro.Verso la fine del primo tempo ci prova Kolarov su punizione , ma è bravo Andrenacci a sventare con un grande intervento.Nella ripresa gli ospiti sbloccano la gara .Da calcio d’angolo Fazio si fa trovare pronto e manda la palla all’angolino.Mangraviti ci prova di testa a riporatre la partita sul pari ma la palla esce di un soffio.Roma che trova il raddoppio con Kalinic che da sotto porta non sbaglia.Il Brescia non c’è più e Zaniolo sigla il 3-0 ,su assit di Perotti, piazzando la palla alla sinistra.I padroni di casa provano a farsi rivedere con Torregrossa ,ma non riesce a dare la giusta traettoria. Nel finale ancora Roma pericolosa,con Dzeko che scheggia la traversa.

BRESCIA (4-3-1-2): Andrenacci; Sabelli, Chancellor, Papetti, Mangraviti (86′ Semprini); Ndoj (46′ Dessena), Tonali, Bjarnason (58′ Donnarumma); Spalek (78′ Ghezzi); Torregrossa, Skrabb (46′ Zmhral). All. Diego Lopez

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini (80′ Spinazzola), Fazio, Ibanez; Bruno Peres, Veretout (67′ Villar), Diawara, Kolarov; Carles Perez (67′ Perotti), Pellegrini (67′ Zaniolo), Kalinic (77′ Dzeko). All. Fonseca

Ammoniti: Tonali, Bruno Peres, Perotti