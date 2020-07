Satin: “Champions? Il Napoli può vincere, perché il Barcellona è a pezzi”

Bruno Satin, ex agente di Kalidou Koulibaly, è intervenuto su Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Ricordo qualche anno fa che Ariedo Braida, quando era al Barcellona, lo cercava per portarlo in Spagna. Ma la risposta di Aurelio De Laurentiis fu del tutto negativa, quando lui dice no, il calciatore nella sua squadra non si muove assolutamente. Koulibaly? I prezzi con l’emergenza Coronavirus sono scesi, adesso ci sono pochi squadre pronte a spendere tanti soldi per lui. Io vivo a Parigi, anche il PSG potrebbe permetterselo, così come le squadre che parteciperanno alla prossima Champions League. Champions League? Il Napoli può veramente fare un gran colpo in questo momento, anche perché il Barcellona attualmente è una squadra veramente a pezzi, gli azzurri possono riuscire senz’altro a portare a casa la qualificazione nello stadio della squadra blaugrana di Quique Setien. Osimhen? E’ nigeriano, lingua inglese, il fascino della Premier viene sempre per primo. Lui è mentalizzato ad andare in Inghilterra, trattare con il Napoli è molto complicato”.