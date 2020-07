Ravezzani: “In caso di addio di Conte, Suning ha scelto il sostituto”

Fabio Ravezzani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Radio, a proposito del futuro della panchina dell’Inter: “La società interista, oltre ai risultati, non ha digerito le parole di Conte dopo le ultime uscite e ha così deciso di non proseguire con lui. Questa che abbiamo è una notizia importante su cui continueremo a lavorare nelle prossime ore. La stagione nerazzurra è cambiata dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Bercellona, è lì che è cambiata la stagione. In caso di addio di Antonio Conte, Suning avrebbe già scelto il suo sostituto: Massimiliano Allegri”.