Piotr Zielinski: “Gattuso? Carisma e prodigo di consigli per me sul piano tattico”

Il centrocampista polacco Piotr Zielinski, dopo un inizio di stagione non all’altezza del suo valore, si sta mettendo in luce nel ruolo di mezz’ala. L’ex di Empoli e Udinese ai microfoni di Sky parla del momento della squadra e di mister Gattuso. “Il nostro allenatore ha un grande carisma, lo si vede e dal punto di vista tattica mi sta dando una mano inserendomi tra le linee. Il rinnovo di contratto? A breve dovrebbe esserci l’ufficialità, ma di questo se ne sta occupando il mio procuratore. Sulla sfida contro il Milan, sappiamo che affronteremo una squadra in grande forma, batte per 4-2 in rimonta la Juventus non è semplice. Noi però abbiamo le carte per giocarcela a viso aperto e fare bene. Per lo scudetto dico che per il prossimo anno ci proveremo, partendo dal fatto che alcuni resteranno, altri andranno via. Chi li sostituirà sarà altrettanto forte”.

Fonte: Fabio Mandarini CdS