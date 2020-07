Napoli-Osmhen, si dovrà attendere ancora una decina giorni

La vicenda di Victor Osimhen, rischia di essere come quella di Pepè la scorsa estate. A Napoli sono ancora ottimisti, visto che hanno già l’accordo con il suo entourage e con il Lille hanno di massima un’intesa sulle cifre, ma il ragazzo ancora non si è espresso. De Laurentiis e il club azzurro attenderanno ancora una decina di giorni, la decisione della punta nigeriana. Osita Okolo ha spiegato com’è la situazione del suo assistito oltre che cognato. “In questi giorni Victor sta avendo molte pressioni sulla decisione da prendere e non so dirvi quando darà una risposta. Il progetto esposto dal Napoli, dovesse essere reale, allora lui lo accetterà. Società della Premier League? Non ci sono offerte dai club inglesi, la migliore è quella azzurra, però non so dirvi cosa pensa il mio assistito”. Basterà un’ottima offerta e progetto per dire oui, oppure sarà come Pepe che dirà di no sul gong?

Fonte: Fabio Mandarini Corriere dello Sport