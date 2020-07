Champions: Azzurri chiamati alla doppia impresa Barça e Bayern

Se riesce l’impresa a Barcellona poi ci sarà l’ostacolo Bayern

Se il Napoli dovesse eliminare il Barcellona affronterebbe nei quarti di finale di Champions la vincente di Bayern Monaco-Chelsea (i bavaresi hanno già il pass in tasca dopo il 3-0 dell’andata a Stamford Bridge). Questo l’esito del sorteggio di ieri a Nyon per le Final Eight che si terranno a Lisbona dal 12 al 23 agosto (le 7 partite in programma si disputeranno nello Stadio da Luz e nello Stadio José Alvalade).

IL CAMMINO CHAMPIONS. La Juve se passasse contro il Lione (deve recuperare dopo il ko per 1-0 all’andata) giocherebbe contro la vincente di Manchester City-Real Madrid. Se gli azzurri e i bianconeri superassero gli ottavi e i quarti si troverebbero poi in semifinale. Dall’altra parte del tabellone invece l’Atalanta, già qualificata, che affronterà ai quarti il Psg e nell’eventuale semifinale la vincente di Lipsia-AtleticoMadrid. Fonte: Il Mattino