Marco Giordano: “I dolori del giovane Victor Osimhen!!!”

C’è, invece, da scomodare l’immortale opera del maestro Wolfgang Goethe, I dolori del giovane Werther, per spiegare lo scenario che lega Victor Osimhen al Napoli, con un trasferimento oscillante e che ancora non conosce il suo epilogo, con un ottimismo che, però, resiste in modo importante. Osimhen ha chiesto ancora tempo, si sta consultando con gli agenti, ma anche con la famiglia e con i compagni di nazionale: ha chiesto al suo club, il Lille, ed all’entourage di lasciargli spazio per riflettere: «Ho parlato con Victor, si sente un po’ sotto pressione, vuole essere sicuro al 100% della sua scelta e di tutto il resto, prima di prendere una decisione. Per questo ha chiesto ancora più tempo e noi dobbiamo rispettare la volontà del calciatore. Ho letto su alcuni media che Victor abbia già rifiutato il Napoli: sono bugie. Abbiamo ascoltato le promesse del Napoli. Se, e solo se, quanto il Napoli ha promesso è vero, allora sì che quello potrebbe essere un buon progetto per lui». Con queste parole, a Radio Punto Nuovo, Osita Okolo, membro dell’entourage del nigeriano, tira via, di fatto, il velo alla possibilità che possa servire un ulteriore sforzo da parte di De Laurentiis, non solo per aggiungere attesa ad attesa dopo una trattativa già chiusa con Lille, ma anche in una possibile rivisitazione dell’offerta alla punta nigeriana che già girava attorno ai 4 milioni di euro. Marco Giordano (Fonte; Il Mattino)