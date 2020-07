Liga: Diego Costa fa gioire Simeone, mentre il Celta cade con l’Osasuna

Ore 17:00

Osasuna-Celta Vigo 2-1 Mina (C) 10′, Enric (O) 23′, Arnaiz (O) 91′

Ore 22:00

Atletico Madrid-Betis 1-0 D. Costa (A) 74′

Osasuna-Celta Vigo. La sfida si sblocca al 10′ con la precisa rasoiata di Santi Mina che scatta sul filo del fuorigioco e trafigge Herrera, la replica dei padroni di casa arriva al 23′ col pareggio firmato dal colpo di testa di Enric. Nel finale di tempo nessuna delle due squadre riesce a portarsi in vantaggio così al duplice fischio si va a riposo sull’1-1. Nella seconda frazione Roberto Torres cerca gloria personale con un tiro a giro di poco sul fondo, col passare dei minuti la squadra id casa alza il ritmo e nel finale Arnaiz sigla il sorpasso con un preciso e potente colpo di testa per il definitivo 2-1.

Atletico Madrid-Betis. I ragazzi di Simeone alzano il ritmo sin dalle prime battute alla ricerca del goal, al 9′ Marcos Llorente calcia a giro dal limite sfiorando il palo. Al 23′ Angel Correa riesce ad andare in goal ma la rete viene annullata per un tocco di mano ravvisato dall’arbitro dopo aver rivisto le immagini al monitor, al 36′ anche la rete di Morata viene annullata per l’offside dell’ex Real e Juve così al duplice fischio si va a riposo a reti inviolate. Nella ripresa colchoneros in 10 uomini per l’espulsione di Hermoso, al 74′ però Diego Costa con una imperiosa incornata sblocca il punteggio per i madrileni. Nel finale non arriva la reazione del Betis così al triplice fischio Simeone si posta a 66 punti.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Real Madrid 80-Barcellona 79–Atletico Madrid 66-Siviglia 63-Villarreal 57-Getafe 53-Real Sociedad 51-Valencia 50-Granada 50-Athletic Bilbao 48-Osasuna 48-Levante 43-Betis 41–Valladolid 39-Eibar 36-Celta Vigo 36-Alavés 35-Mallorca 32-Leganés 29-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri