La chiave tattica della partita sarà a centrocampo

Una delle chiavi del match sarà rappresentata dalla sfida tra i due centrocampi. Gattuso ha tante soluzioni e domani ripartirà da quella base con Demme centrale e con Fabian Ruiz e Zielinski mezzale, un assetto che garantisce qualità ed equilibrio al reparto. Pioli punterà su Bennacer e Kessie che assicurano sostanza e geometrie davanti alla difesa a quattro, centrocampo che diventa a quattro quando si abbassano in copertura i due esterni Saelemaekers e Rebic. Napoli e Milan puntano molto sul palleggio prima di cercare le giocata per le punte, soprattutto gli azzurri dopo la ripresa hanno esaltato questo aspetto con una percentuale sempre alta di possesso palla. Ma anche i due centrali del Milan Bennacer e Kessie toccano un gran numero di palloni smistandoli in orizzontale o con i lanci in verticale: decisiva sarà la fase di pressing che metteranno in pratica le due squadre al San Paolo a cominciare dal lavoro proprio dei centrocampisti nella fase difensiva di non possesso. Fonte: Il Mattino.