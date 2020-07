Joao Santos: “Spero che passino sia gli azzurri che il Chelsea di Jorginho”

Joao Santos, agente, è intervenuto su Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole: “Rimonta Chelsea sul Bayern è impresa difficile ma nel calcio tutto può succedere soprattutto dopo lo stop per il Corona Virus. Compito del Napoli è meno complicato ma spero che passino sia gli azzurri che il Chelsea di Jorginho. Le parole di Lampard confermano come Jorge è ancora un calciatore importante per il Chelsea. Ha giocato tanto quest’anno. Quando il mister ha bisogno di lui si è sempre fatto trovare pronto. E lo farà ancora. Juventus? Paratici non mi ha mai chiamato. Forse Sarri pensa di aver bisogno di un giocatore come Jorge ma al momento non so quale sarà il progetto tecnico dei bianconeri. Se Chelsea e Juventus dovessero trovare un accordo noi poi valuteremo”