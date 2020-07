Il polacco “rischia” di restare? Per Milik le offerte sono basse e solo 2 concrete

Il polacco dovrebbe lasciare la maglia di punta centrale ad Osimhen, considera completato il suo percorso in azzurro dopo 4 anni, 47 gol e due infortuni che hanno condizionato la definitiva esplosione. Non sono arrivate offerte che soddisfino la richiesta del Napoli di 40 milioni: nessuno è disposto a spendere questa cifra per un attaccante di 26 anni il cui contratto scade il 30 giugno 2021 e che potrebbero strappare gratis al Napoli già dal prossimo gennaio. L’idea di rinnovo è, per ora, non percorribile: ci sono Atletico Madrid e Juventus che spingono. La Juve, per ora, non ha sondato, ha pensato allo scambio con Bernardeschi, ma non ha fatto passi concreti. L’Atletico, invece, spinge da circa tre mesi: non ci sono 40 milioni pronti, ma l’idea dello scambio alla pari con il centrocampista Thomas che, però, è condizionata dall’ingaggio alto. Fonte: Il Mattino