Gattuso e Pioli: due tecnici dagli ottimi risultati, ma con futuro diverso

Sarà la sfida anche tra i due tecnici che stanno facendo meglio di tutti (insieme a Gasperini dell’Atalanta) in questa fase della stagione: Ringhio, a differenza di Pioli, sta mantenendo questo gran ritmo in tutto il girone di ritorno (il Napoli ha conquistato 27 punti (come la Juventus) ed è secondo solo all’Atalanta a quota 31). Due allenatori che riescono a far scattare un grande feeling con il gruppo di calciatori e che propongono calcio cercando di far giocare le loro squadre dal basso. Due allenatori che vivono situazioni diverse: Gattuso fa parte del progetto futuro e rinnoverà con il club azzurro dopo il termine di questa stagione, l’avventura di Pioli è ormai ai titoli di coda con il probabile arrivo di Rangnick sulla panchina rossonera. Tutti e due sono pienamente coinvolti in questo finale di campionato e lo scontro diretto di domani sera al San Paolo sarà decisivo per la corsa al quinto posto (quella Champions sembra ormai già definitivamente archiviata con l’Inter, quarta in classifica, che ha 14 punti in più di Napoli e Roma). Gli azzurri hanno già la certezza di partecipare alla prossima fase a gironi dell’Europa League dopo la vittoria della coppa Italia, il Milan invece dovrà conquistarsi il pass sul campo in queste ultime sette giornate.

Fonte: Il Mattino.