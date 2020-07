Gattuso “deluso” da Milik per la partita contro il Genoa. Il Milan segue il polacco

L’ingresso in campo contro il Genoa da parte di Milik, non ha convinto Gattuso, come prestazione, anzi lo ha visto poco determinato. Il tecnico del Napoli difficilmente lo manderà in campo domani contro il Milan dal primo minuto, ma è probabile che non avrà molto minutaggio, a meno di un repentino cambio di rendimento. Nel frattempo i rossoneri sono tra i club interessati al bomber polacco, sarebbe il 9 perfetto per il gioco della squadra di Pioli. Domani Napoli e Milan si sfideranno per la quinta piazza, il futuro per Milik.

Fonte: Gazzetta dello Sport