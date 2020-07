[Formazioni] Napoli/Milan, Ospina torna tra i pali. Pioli punta su Rebic e Ibra

Domani sera alle ore 21,45 allo stadio San Paolo, a porte chiuse, si giocherà Napoli-Milan, sfida valevole per la trentunesima giornata di campionato. Per Gattuso, sfida dell’ex, la formazione è praticamente fatta. Ospina in porta, poi rientro per Di Lorenzo e Koulibaly in difesa. Dal primo minuto a centrocampo per Demme e Zielinski. Infine in attacco Callejon dovrebbe giocare al fianco di Mertens e Insigne. Pioli invece punterà sull’attacco composto da Rebic e Ibrahmovic, con Saelemekers e Calhanoglu ai lati.

Fonte: CdS