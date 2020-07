Demme: “All’andata abbiamo fatto vedere di essere all’altezza del Barça”

LA CARICA DI DEMME

«Nella partita d’andata abbiamo fatto vedere di poter essere all’altezza del Barcellona. Tutto è possibile contro qualsiasi avversario, anche se il Barcellona è una squadra che non ha bisogno di presentazioni», ha detto Demme a Radio Kiss entrando già nel clima della supersfida che si giocherà sabato 8 agosto alle 21 Nou Camp senza tifosi (Juventus-Lione si disputerà venerdì 7 alle 21). Il centrocampista tedesco ha saltato per squalifica la sfida contro il Genoa ed è pronto a tornare in campo domani sera contro il Milan: «È una squadra che conosco bene ma so anche che l’andamento del Napoli in questo momento è migliore del loro, siamo più continui e proveremo a fare un’ottima partita cercando di portare a casa i tre punti». Demme è arrivato dal Lipsia di Rangnick che dovrebbe essere destinato a sostituire Pioli sulla panchina rossonera: «Potrebbe portare tante novità. È un perfezionista, cerca di tirare sempre fuori il meglio dai calciatori. È convinto che se riesci a perfezionare ogni parte della vita quotidiana troverai anche il risultato migliore in campo. Al Lipsia ha fatto grandi risultati e potrebbe fare lo stesso anche al Milan». Fonte: Il Mattino