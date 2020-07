De Laurentiis rende felici i calciatori e l’intero staff del Napoli

Nella serata della Coppa Italia vinta, il presidente De Laurentiis era riunito a centrocampo con la squadra, lo staff e Gattuso, dove promise che avrebbe pagato gli stipendi di Aprile e Maggio. Quella promessa è diventata realtà, visto che lo ha fatto ai calciatori e all’intero staff che era stato messo in cassa integrazione, tutto risolto, anzi senza effettuare alcun taglio. Per quello di Giugno invece verrà pagato entro il 31 Agosto. Stesso discorso vale per il settore giovanile che stanno ricevendo lo stipendio di Gennaio e Febbraio, in questo caso con un contratto gratuito e rimborso spese forfettario.

Fonte: Corriere del Mezzogiorno