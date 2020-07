Carlo Alvino: “Osimhen? Alla fine sceglierà il Napoli”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante la trasmissione “Radio Gol” è intervenuto il collega di Tv Luna Carlo Alvino sul momento del club azzurro. “Su Koulibaly vorrei dire una cosa che è certa, lui si trova bene a Napoli, con la famiglia, ma è chiaro che le parti in causa stanno valutando il da farsi. Si vuol capire se dovesse arrivare l’offerta davvero irrinunciabile, in caso negativo, si valuterà del rinnovo del contratto. Possiamo anche dire che lui non vuole scappare a tutti i costi, però si valuta tutto. Osimhen? E’ chiaro che se c’è anche la Premier League, il ragazzo cerca di ponderare il tutto, ma non mi piace questo qualunquismo del tipo, se non dici sì al Napoli, non venire. E’ un concetto che non fa parte del vero napoletano, io alla fine credo che dirà di sì. La maglia azzurra può essere il massimo per lui e poi non è detto che lui possa essere ceduto presto, anzi con AdL la vedo dura spuntarla (ride n.d.r.)”.

La Redazione