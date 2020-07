CALCIO FEMMINILE – Isotta Nocchi ad un passo dal Napoli

Il Napoli femminile è tra le società più attive sul mercato, in vista della prossima stagione, dove la disputerà in Italia. Dopo aver annunciato gli acquisti di Federica Di Criscio e Eleonora Goldoni, è davvero ad un passo da Isotta Nocchi. L’esterno offensiva classe ’96 di proprietà della Fiorentina, è stata in prestito alla Florentia e con la stessa formula potrebbe vestire l’azzurro. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità in merito.

La Redazione