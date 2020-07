Al Napoli piace Boga, ma dalla Francia si sono inserite 4 società

«Mi piacerebbe un giorno giocare per il Marsiglia» aveva confessato Jeremie Boga in una vecchia intervista, anche per questo il club francese si sarebbe interessato nelle ultime ore all’esterno del Sassuolo. Secondo quanto riportato da Le10Sports, il neroverdi è entrato nel mirino del Marsiglia che vorrebbe portarlo in Ligue 1. Insieme con Lione, Rennes e Monaco.

Visto il prezzo richiesto dal Sassuolo per lasciarlo andare – intorno ai 30 milioni di euro – il Napoli sembra però ancora in pole position in caso di partenza del calciatore quest’estate. L’idea di un trasferimento in Francia non farebbe impazzire Boga, esploso invece in Italia. Le parti, secondo i media francesi, potrebbero incontrarsi nuovamente nei prossimi giorni perché il Napoli vuole riavvicinarsi al calciatore nonostante le alte pretese dei neroverdi. Fonte: Il Mattino