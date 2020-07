Il mercato del Napoli è molto attivo sul mercato e in modo particolare in attacco e a centrocampo. Nel corso di Sportitalia è intervenuto il giornalista Alfredo Pedullà. “Osimhen? Il suo sì c’è già stato prima che venisse a Napoli, ora andrà confermato. Si è fatta tanta filosofia sul suo conto, ci vorrà tempo e i conti si faranno alla fine. A centrocampo dovesse andare via Allan in pole position c’è Veretout”.

La Redazione