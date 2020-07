La battaglia elettorale è già cominciata: Trentalange contro Nicchi

IL RETROSCENA CONSULTAZIONI ENTRO DICEMBRE 2020

Trentalange contro Nicchi, è già battaglia elettorale. La battaglia elettorale è già cominciata e come tutte le consultazioni, in particolare quelle che hanno riguardato l’Associazione Italiana Arbitri negli ultimi 11 anni, lascerà sul campo inevitabilmente perdite. Adesso però sono chiari anche i contendenti, nel senso che a sfidare Marcello Nicchi, in sella dal 2009, sarà sicuramente Alfredo Trentalange, l’ex responsabile del Settore Tecnico dell’AIA (fino allo scorso 30 giugno), ex arbitro internazionale, Istruttore Fifa e osservatore dell’Uefa (cariche che continuerà a mantenere, sotto l’egida di Pierluigi Collina e Roberto Rosetti).

Gli ultimi veli sono caduti delle ultime ore, dopo lo “strappo” di inizio luglio, quando alla fine del Comitato Nazionale, tutti i componenti sono rimasti in assise proprio per definire la questione con Trentalange. Sul piatto, un ruolo nel prossimo quadriennio, pur di farsi da parte, offerta praticamente illimitata e non circoscritta alla sola serie B (ne sarebbe diventato designatore, in ballo circa 520 mila euro). L’ex internazionale di Torino ha preso le distanze, ha messo anche per iscritto la sua volontà di non accettare alcun incarico per la prossima stagione. L’obiettivo era semplice, candidarsi alle presidenziali che dovrebbero svolgersi entro dicembre 2020. Fonte: CdS