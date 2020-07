Pasquale Tina, giornalista, è intervenuto su radio marte, ecco le sue parole ”Non credo che giochi Lozano titolare. Sarà confermato il tridente con Callejon, Mertens e Insigne. Da Politano ci si aspetta qualcosa in più. Non credo ci siano margini per un rinnovo di Callejon. Tra i pali dovrebbe ritornare Ospina, Makismovic e Koulibaly in difesa con Rui e DiLorenzo. A centrocampo tornerà Demme con Zielinski e Fabian”