Serie B – Juve Stabia-Entella: Forte risponde a Mazzitelli

Ore 18:45

Juve Stabia-Entella 1-1 Mazzitelli (E) 40′, Forte (J) rig. 67′

JUVE STABIA (3-5-2): Provedel, Tonucci, Fazio, Troest, Addae (Bifulco 64′), Calvano, Mastalli, Izco (Mallamo 52′), Germoni, Forte (Allievi 83′), Canotto. A disposizione: Russo, Polverino, Vitiello, Allievi, Mallamo, Melara, Bifulco, Todisco, Guarracino, Di Mariano, Rossi, Della Pietra. Allenatore: Caserta.

ENTELLA (4-4-2): Borra, Coppolaro, Poli, Chiosa, Sala, Settembrini (De Col 57′), Paolucci, Mazzitelli (Dezi 82′), Schenetti (Toscano 76′), De Luca (Mancosu 83′), Morra (Rodriguez 77′). A disposizione: Paroni, Crialese, Pellizzer, Toscano, Crimi, Currarino, Dezi, De Col, De Luca, Rodriguez, Andreis, Mancosu. Allenatore: Boscaglia.

Arbitro: Baroni.

Ammoniti: Mastalli (J) 45’+1′, Rodriguez (E) 92′.

Espulsi: Coppolaro (E) 54′, Canotto (J) 55′.

Note: recupero p.t. 1′, recupero s.t. 8′.

Primo tempo. Dopo una iniziale fase di studio entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose, la prima vera occasione arriva al 35′ col destro a botta sicura di Schenetti largo di un soffio. Passano 4 minuti e i biancazzurri sbloccano il punteggio con Mazzitelli che insacca sul cross di Addae, nel finale di tempo Sala lascia partire una sassata col mancino dall’interno dell’area ma Provedel si dimostra provvidenziale chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 ligure.

Secondo tempo. Nella ripresa l’arbitro Baroni espelle un giocatore per parte (Canotto e Coppolaro) per una rissa in campo, al 66′ il direttore di gara assegna un calcio di rigore ai campani. Prende la rincorsa dagli undici metri Forte che insacca col mancino, al 79′ Toscano riceve palla dal limite e calcia ma Provedel sventa la minaccia. Nel finale di gara nessuna delle due squadre riesce a siglare il goal-vittoria così al triplice fischio la sfida si chiude in parità.

Classifica provvisoria: evidenziate le squadre con una gara in più

Benevento 76-Crotone 55-Pordenone 52-Cittadella 52-Frosinone 51-Spezia 50-Salernitana 47-Chievo 46-Pisa 46-Empoli 45-Entella 43-Perugia 40-Pescara 39-Venezia 39-Cremonese 37-Juve Stabia 37-Ascoli 36-Trapani 32-Cosenza 31-Livorno 21

A cura di Emilio Quintieri