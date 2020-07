Serie B: Pordenone e Spezia alimentano il sogno promozione

Ore 21:00

Ascoli-Salernitana 3-2 Trotta (A) 7′ 49′, Ninkovic (A) 16′, Kiyine (S) rig. 55′, Djuric (S) 86′

Benevento-Venezia 1-1 Montalto (V) 51′, Sau (B) 56′

Chievo-Trapani 1-1 Giaccherini (C) 21′, Piszczek (T) 78′

Cittadella-Crotone 1-3 Messias (CR) 11′ 49′, Simy (CR) 37′, Panico (CI) 65′

Empoli-Frosinone 2-0 Ciciretti (E) 29′ rig. 90′

Livorno-Cremonese 1-2 Ciofani (C) 36′, Coppola (L) 55′, Valzania (C) 92′

Pescara-Perugia 2-2 Galano (PES) 12′, Maniero (PES) 23′, Iemmello (PER) 42′ 47′

Pordenone-Pisa 1-0 Ciurria (PO) 54′

Spezia-Cosenza 5-1 Galabinov (S) 6′, Gyasi (S) 20′, Mastinu (S) 51′ 55′, Bruccini (C) 63′, N’Zola (S) 66′

Ascoli-Salernitana. La gara si sblocca al minuto 7 col mancino dalla distanza di Trotta che trafigge Micai dopo la deviazione di Billong, al 16′ arriva il raddoppio bianconero col sinistro vincente di Ninkovic. Al 36′ Morosini sfrutta un batti e ribatti e calcia ma Micai si dimostra provvidenziale chiudendo il primo tempo sul 2-0 marchigiano. Nei secondi 45 minuti arriva il tris ascolano col sinistro a incrociare di Trotta per la doppietta personale, al 54′ l’arbitro assegna un penalty ai campani che lo specialista Kiyine trasforma spiazzando Leali. Nel finale i salernitani accorciano le distanze con l’incornata vincente di Djuric per il definitivo 3-2 bianconero.

Benevento-Venezia. Primo brivido al 10′ con Tello che si presenta solo davanti al portiere ma Lezzerini salva i suoi, passano 4 minuti e Longo cerca l’angolino col mancino trovando Montipò reattivo. Al 35′ Maggio calcia dai 25 metri ma Lezzerini respinge in volo chiudendo i primi 45 minuti a reti inviolate. Nella seconda frazione Montalto lascia partire un missile dai 25 metri e insacca per l’1-0 lagunare, al 56′ arriva il pareggio sannita con la girata aerea di Sau. All’83’ Monachello di testa sfiora il palo così al triplice fischio la gara termina in parità.

Chievo-Trapani. I clivensi alzano il ritmo sin dalle prime battute e al 20′ si guadagnano un penalty, dal dischetto prende la rincorsa Giaccherini che si vede respingere il calcio di rigore ma segna sulla ribattuta. Al 33′ Djordjevic cerca l’eurogoal di tacco mancando il goal di un soffio chiudendo così il primo tempo sull’1-0 gialloblu. Nella ripresa Djordjevic anticipa tutti in area di rigore e incrocia a lato di pochissimo, al 75′ Esposito da fuori area cerca gloria personale mancando il bersaglio non di molto. Nel finale Piszczek sigla il pareggio ospite così al triplice fischio la sfida termina 1-1.

Cittadella-Crotone. I pitagorici si portano in vantaggio all’11’ con Messias che ruba palla a Iori che segna uno dei goal più facili della sua carriera, i rossoblu continuano ad attaccare e al 37′ uno scatenato Simy supera due avversari in area e insacca così al duplice fischio si va a riposo col doppio vantaggio calabrese. Nella seconda frazione arriva il tris calabrese con la doppietta di Messias che ruba palla ad Adorni e trafigge Paleari, al 65′ il Citta prova a rientrare in partita col tap-in di Panico che ribadisce in rete dopo l’intervento di Cordaz. Al 72′ Simy cerca la tripletta in diagonale ma la sfera termina sul fondo di un niente così al triplice fischio il Crotone si aggiudica la contesa 3-1.

Empoli-Frosinone. La prima occasione arriva al 19′ con Rodhen che da due passi manca l’impatto con la sfera, al 29′ i toscani sbloccano il punteggio con tap-in di Ciciretti che sfrutta il cross di Bandinelli. Nel finale di tempo Bajrami da posizione defilata manda a lato di pochissimo così si va a riposo sull’1-0 empolese. Nella ripresa Ciano lascia partire un missile alto di un soffio da fuori area, al 75′ espulso Haas per un fallo su Ciciretti così il Frosinone resta in 10. Nel finale l’arbitro assegna un rigore all’Empoli che lo specialista Ciciretti trasforma per la doppietta personale per il definitivo 2-0 toscano.

Livorno-Cremonese. Primo brivido all’8′ con Palombi che entra in area e calcia trovando Plizzari pronto all’intervento, al 29′ Castagnetti lascia partire una sassata mancina dai 25 metri sfiorando l’incrocio. Al 36′ Ciofani sblocca il punteggio sul cross di Castegnetti chiudendo i primi 45 minuti sull’1-0 grigiorosso. Nel secondo tempo arriva il pareggio livornese col colpo di testa di Coppola sul perfetto cross di Marsura, al 75′ Zortea controlla e calcia sfiorando il palo. Nel finale arriva il nuovo vantaggio grigiorosso col destro vincente di Valzania per il definitivo 2-1 ospite.

Pescara-Perugia. Delfino in vantaggio al 12′ col sinistro di Galano sotto al sette dai 20 metri, al 23′ arriva il raddoppio biancazzurro con la schiacciata di testa di Maniero. Al 39′ Memushaj dal limite controlla e calcia sfiorando la traversa, nel finale di tempo Iemmello scatenato prima accorcia le distanze con un facile tap-in e poi pareggia i conti con una girata a fil di palo chiudendo il primo tempo sul 2-2. Nella ripresa Mazzocchi aggancia in area e calcia centrando il palo dopo una leggera deviazione, col passare dei minuti entrambe le squadre faticano a rendersi pericolose così al triplice fischio la sfida dell’Adriatico termina 2-2.

Pordenone-Pisa. Già al 3′ l’arbitro assegna un calcio di rigore al Pordenone ma Gori in tuffo ipnotizza Burrai, al 26′ Barison da due passi calcia a botta sicura ma Bindi sventa la minaccia. Al 42′ Pisano crossa per Siega che di testa sfiora il palo chiudendo la prima frazione senza reti. Nel secondo tempo Ciurria sblocca il punteggio con un sinistro vincente nonostante l’equilibrio precario, al 69′ Bandinelli da un metro calcia a botta sicura colpendo la traversa. Nel finale Soddimo crossa per Marconi che di testa sfiora il palo chiudendo la sfida sull’1-0 per il Pordenone.

Spezia-Cosenza. La sfida si sblocca al 6′ con la precisa incornata di Galabinov sul cross di Marchizza, al 20′ arriva il raddoppio spezzino col tap-in di Gyasi che sfrutta l’assist di Galabinov. Al 36′ Baez calcia direttamente su punizione colpendo il palo così al duplice fischio si va a riposo col doppio vantaggio ligure. Nei secondi 45 minuti Mastinu realizza una doppietta nel giro di 4 minuti prima sugli sviluppi di un corner e poi su a seguito di un contropiede per il 4-0 ligure, al 63′ i Lupi provano a rendere meno amara la sconfitta col missile sotto l’incrocio di Bruccini. Ma 3 minuti più tardi N’Zola firma il pokerissimo sfruttando il perfetto assist di Gyasi. Nel finale non arriva la reazione cosentina così al triplice fischio la sfida termina 5-1 per lo Spezia.

Classifica

Benevento 77-Crotone 58-Pordenone 55-Spezia 53-Cittadella 52-Frosinone 51-Empoli 48-Chievo 47-Salernitana 47-Pisa 46-Entella 43-Perugia 41-Cremonese 40-Pescara 40-Venezia 40-Ascoli 39-Juve Stabia 37-Trapani 32-Cosenza 31-Livorno 21

A cura di Emilio Quintieri