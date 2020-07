Piotr Zielinski: “Gattuso? Che carisma. Sul rinnovo manca davvero poco”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sky dal giornalista Massimo Ugolini è stato intervistato il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. “Gattuso? Il mister si vede che ha tanto carisma, è una persona molto tosta e ci sta dando davvero tanto. Per quanto riguarda il rinnovo, mi auguro che arrivi presto l’annuncio, di questo se ne sta occupando il mio agente, però io voglio restare qui. Il Barcellona? Sono partite ch non vedi l’ora di giocare, ma c’è ancora tanto tempo prima della sfida in Spagna. Domenica sera contro il Milan sarà un match tosto, loro vengono dalla rimonta da 0-2 a 4-2 contro la Juventus, quindi non sarà semplice. Noi però vogliamo giocare questi tipi di partite, per fare quello step mentale. Sullo scudetto dico che l’anno prossimo ci proveremo a dare il massimo, dipende chi arriva, chi resta e chi parte, però sicuramente abbiamo i mezzi per fare bene”.

La Redazione