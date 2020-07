Paganini: “il Napoli deve valutare se privarsi del brasiliano o di Koulibaly”

Paolo Paganini, giornalista RAI, è intervenuto su radio marte, ecco le sue parole: ”Gli ultimi segnali di Lozano sono positivi. C’è sempre stata la volontà del calciatore di imporsi in Italia con la maglia del Napoli. Venderlo adesso significa deprezzarlo, quindi bisognerà capire in base anche alla situazione di Callejon che futuro dovrà avere il messicano. Senza offerte importanti, secondo me resta a Napoli. Una proposta per Allan potrebbe arrivare dall’Everton e anche da qualche club italiano. È un calciatore importante, che ha mercato, però il Napoli deve valutare con attenzione se privarsi del brasiliano o di Koulibaly”