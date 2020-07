Novellino: “Lozano è un calciatore che per esprimersi ha bisogno di spazi”

Walter Novellino, allenatore, è intervenuto su radio marte, ecco le sue parole: ”La rosa del Napoli è importante. Lozano doveva ambientarsi in un campionato diverso e più difficile. È un calciatore che ha tecnica e qualità quindi non vedo perché Gattuso debba escluderlo dal progetto. È ovvio che per caratteristiche Lozano è un calciatore che per potersi esprimere ha bisogno di spazi. Adesso viviamo un campionato particolare e poi poche squadre lasciano spazio al Napoli”