Il cliché noto da 11 anni si mette in moto: Nicchi avvisa tutti

CACCIA APERTA

Ora che le carte sono state messe sul tavolo. L’attuale governance dell’AIA ha cominciato a mettere in campo le sue contromosse, seguendo un cliché ormai noto proprio da 11 anni. D’altro canto, in un sistema che consente a chi è in carica di poter fare più o meno quello che vuole (anche sotto mentite spoglie) e a chi devi sfidare di poter scendere in campo solo una mesata prima, il vantaggio è enorme e va sfruttato.

E così, ad esempio, in una delle ultime riunioni in call conference con i presidenti delle sezioni della Sicilia, Nicchi ha avvisato di segnalare chiunque si presenti in nome e per conto di Trentalange, pronto il deferimento alla Procura. Con una frase che in tempi di Covid-19 non deve essere suonata benissimo. «Diteci chi, così cominciamo a sanificare l’AIA». Il senso del discorso, sperando che le parole non trovino conferma nella realtà. Realtà che abbraccia. Però, anche i presidenti dei vari CRA (Comitati Regionali), che hanno ricevuto una telefonata dello stesso tenore. Fonte: CdS