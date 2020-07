Napoli-Osimhen, quasi tutto fatto, manca solo un dettaglio

Il Napoli è vicino all’acquisto di Victor Osimhen, ha definito con il Lille la cifra dell’affare, tra i 60 e i 70 milioni, con gli agenti un ingaggio che si aggira tra i 3 e i 4 milioni, manca solo il sì della punta nigeriana. Il ragazzo avrebbe confidato al suo entourage: “Non voglio sbagliare al 100″%”. Non ha più la madre e il padre, quindi vive un momento davvero complicato, in più c’è la Premier League che ovviamente cambierebbe la situazione. I suoi agenti non hanno altre trattative in ballo se non con il club azzurro. De Laurentiis e la società partenopea attenderanno ancora la scelta del ragazzo, ma è chiaro che non sarà ancora per molto tempo. Il Napoli è pronto all’acquisto, Osimhen risponderà di rimando?

Fonte: Marco Giordano Corriere dello Sport