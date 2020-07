Marco Marin, Forza Italia: “Cosimo Sibilia va ascoltato, non bisogna mettere toppe sui buchi”

A ‘Punto Nuovo Sport Show’, Marco Marin, Forza Italia: “Lo sport non ha colore politico. Ieri ho parlato con il presidente della LND e mi ha ricordato che non hanno ancora visto un solo euro. Non vorrei che Spadafora si dimenticasse delle leghe minori. Tifo Milan, sono anni che non vinciamo qualcosa. Ma complimenti al Napoli, per la vittoria della Coppa Italia. Cosimo Sibilia va ascoltato, non bisogna mettere toppe sui buchi, va fatta una strategia, una riforma dello sport. Bisogna avere la capacità di fare qualcosa di positivo, in primis delle risorse economiche. Se non arriva neanche un euro a queste società, questi ragazzi dove vanno?”.

Fonte: Radio Punto Nuovo