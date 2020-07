LIVE – Sorteggio della Champions League

Premere f5 per gli aggiornamenti

11,27 – Sono previsti tre sorteggi: per i quarti di finale, per le semifinali (abbinando anticipatamente i quarti di finale) e per la squadra di casa pro forma in finale (per motivi burocratici). Non sono previste teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa federazione. Ulteriori limitazioni saranno annunciate prima dei sorteggi. Le final-eight molto probabilmente sono previste a Lisbona.

Questa mattina a Nyon ci sarà il sorteggio di Champions League, dove si stabilirà il tabellone dei quarti di finale e anche la sede ufficiale. La certezza è che tra le sfide ci sarà anche Barcellona-Napoli al “Camp Nou” l’8 Agosto e Juventus-Lione all’Allianz Stadium. L’Atalanta infine è già ai quarti di finale. Ilnapolionline.com vi terrà aggiornati in tempo reale.

