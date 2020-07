RIVIVI IL LIVE – Diego Demme: “Napoli? Felice che mio figlio sia nato qui”

Fine dell’intervento a Radio Kiss Kiss di Diego Demme

14,12 – Diego Demme: “A Napoli la qualità di vita, il cibo e i luoghi, sono la classica ciliegina sulla torta, dove noi svogliamo il lavoro più bello del mondo. Felice che mio figlio sia nato qui”.

14,10 – Diego Demme: “La vittoria di Coppa Italia ci ha reso davvero felici, il percorso è tracciato, compreso la Champions League. Per la prossima stagione ci siamo, ma non possiamo fare proclami per lo scudetto, perchè c’è da chiudere al meglio la stagione. Mio padre? E’ da sempre un tifoso di Maradona”.

14,08 – Diego Demme: “Ragnick? Lui è un perfezionista, può portare tanto al Milan e se la squadra lo segue, saprà certamente fare un ottimo lavoro”.

14,07 – Diego Demme: “Con mister Gattuso ho legato sin da subito e poi con la città è stato amore a prima vista. Il Milan? Sono in un ottimo momento di forma, noi però abbiamo i mezzi per fare una grande partita”.

14,04 – Diego Demme: “A Napoli mi sento molto bene, sia per la città ma anche con la squadra. La pausa forzata non è stato facile per noi. Siamo un organico che sta bene, gioca davvero a buoni livelli, dobbiamo continuare così. Il Barcellona? Nel calcio tutto è possibile, dovessimo beccare la giornata giusta potremo fare l’impresa”.

Quest’oggi, intorno alle ore 14,00, a Radio Kiss Kiss interverrà il regista del Napoli Diego Demme sul momento della squadra, dopo i successi contro Roma e Genoa. Domenica al San Paolo arriverà il Milan, gara importante e il tedesco ex Lipsia la presenterà al network ufficiale del club azzurro. Ilnapolionline.com vi terrà informati in tempo reale.

