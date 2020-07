Liga: Benzema e Asensio riportano a +4 il Real Madrid

Ore 19:30

Real Sociedad-Granada 2-3 Puertas (G) 21′, Soldado (G) 43′, Merino (R) 47′, Oyarzxabal (R) 83′, Duarte (G) 89′

Ore 22:00

Real Madrid-Alavés 2-0 Benzema (R) rig. 11′, Asensio (R) 50′

Real Sociedad-Granada. Gli ospiti alzano il ritmo sin dalle prime battute e al 21′ si portano in vantaggio col colpo di testa di Puertas sul cross di Duarte, la squadra di casa non riesce a reagire e nel finale di tempo Soldado scatta sul filo del fuorigioco e sigla il 2-0 superando Moya in uscita chiudendo così i primi 45 minuti. Nella seconda frazione Merino accorcia le distanza con una precisa rasoiata nell’angolino, la Real Sociedad attacca alla ricerca del pari e all’83’ Oyarzabal lascia partire una sassata che si insacca sotto al sette. Nel finale il Granada si riporta in vantaggio col colpo di testa di Duarte per il definitivo 3-2 ospite.

Real Madrid-Alavés. All’11’ l’arbitro assegna un calcio di rigore ai blancos con lo specialista Benzema che insacca incrociando col destro, al 26′ Burke calcia a giro ma Courtois si dimostra provvidenziale in volo. Nel finale di tempo non arriva la reazione ospite così al duplice fischio si va a riposo sull’1-0 madridista. Nella ripresa Marco Asensio raddoppia le marcature per le merengues, rete prima annullata per offside ma poi convalidata dal VAR. Al 60′ Benzema cerca la doppietta con un tiro da fuori respinto da Jimenez, nel finale non arriva la reazione ospite così al triplice fischio il Real torna a +4 sul Barça.

Classifica

Real Madrid 80-Barcellona 76-Atletico Madrid 63-Siviglia 63-Villarreal 57-Getafe 53-Real Sociedad 51-Valencia 50-Granada 50-Athletic Bilbao 48-Osasuna 45-Levante 43-Betis 41-Valladolid 39-Eibar 36-Celta Vigo 36-Alavés 35-Mallorca 32-Leganés 29-Espanyol 24

A cura di Emilio Quintieri