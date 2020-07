La prima volta di Gattuso da avversario contro il suo passato

Rino troverà da avversario per la prima volta Ibra, ma soprattutto per la prima volta il Milan, la squadra della sua vita calcistica, 468 presenze e 11 gol, dopo l’inizio nel Perugia, il trasferimento ai Rangers in Scozia e il ritorno in Italia alla Salernitana: tredici anni in maglia rossonera e tanti trionfi, due scudetti, una coppa Italia, due Champions League, due Supercoppe italiane ed europee e un campionato del mondo per club. Ringhio ha vinto praticamente tutto con il Milan ed è stato una bandiera in tutti i sensi per il grande spirito di attaccamento al club e le sue caratteristiche di straordinario combattente in campo. E al Milan ci è tornato da allenatore, un’esperienza durata in totale due anni. Cominciò da tecnico della Primavera nel 2017 e a novembre venne promosso in prima squadra dove subentrò a Montella: il primo anno lo concluse al sesto posto, il secondo si migliorò ulteriormente sfiorando la qualificazione in Champions League e concludendo il campionato al quinto posto. Ma a fine stagione capì che i programmi societari erano altri e andò via rinunciando per intero alle sue spettanze economiche per due anni e facendo pagare tutti gli stipendi ai suoi collaboratori.

Fonte: Il Mattino.