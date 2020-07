Il Napoli è ad un passo dal rinnovo di Maksimovic. Ramadani attende offerte per K2

La prossima settimana Ramadani e i suoi collaboratori saranno a Napoli e i motivi saranno due. Riguardano Maksimovic e Koulibaly. Per il serbo ormai la strada è spianata per il rinnovo, accordo fino al 2025 e ingaggio dai 2 milioni + bonus. Una trattativa che ha avuto alti e bassi, ma poi alla fine si è arrivati alla soluzione tanto gradita al club e all’ex difensore del Torino. Per quanto riguarda K2 nessuno al momento è arrivato ad offrire tra gli 80 e i 90 milioni. Leonardo d.s. del Psg deve pensare al dopo Thiago Silva, mentre il club che starebbe incalzando Ramadani sarebbe il Manchester City. L’infortunio anche di Stones spinge i “citizens” verso il difensore senegalese. L’agente di Koulibaly non forzerà la mano, ma ovviamente gli vorrebbe far firmare il contratto più importante della sua carriera, oltre che molto ricco. Il Napoli attende l’offerta da capogiro e poi deciderà.

Fonte: Marco Giordano il Mattino