Gentile: “Ibra? Non gioca per l’Europa League, lui vuole vincere”

Serena Gentile, giornalista, è intervenuta su radio sportiva, ecco le sue parole:”Ibra? Non gioca per l’Europa League, lui vuole vincere. Si sente il migliore e vuole compagni che in campo diano il massimo. Il suo è anche un modo per chiedere alla società un progetto.”