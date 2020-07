Gattuso e Ibra: carriere a confronto

Il tecnico del Napoli ha 42 anni e fa l’allenatore già dal 2013, cominciò nel Sion la sua ultima squadra da calciatore dopo i 13 anni e i tanti trionfi in rossonero. Ibra invece continua a giocare e a fare la differenza e dal suo arrivo ha trasformato i rossoneri, sesti in classifica a due punti dagli azzurri e dalla Roma. Ora toccherà a Ringhio fermare il suo ex compagno di squadra, di cui conosce tutti i segreti: dovrà predisporre una guardia attenta sullo svedese che, tornato in campo dopo l’infortunio muscolare, ha giocato uno spezzone di partita contro la Spal ed è partito dal primo minuto contro la Juve realizzando il gol su rigore che ha dato il là alla rimonta. E Ibra proverà a far gol anche al suo vecchio compagno e amico Rino: l’ultima volta al San Paolo giocò nel campionato 2010/2011 e segnò un gol del 2-1 rossonero e in squadra con lui c’era Gattuso.

Fonte: Il Mattino.