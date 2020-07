[Formazioni] Napoli/Milan, 4 recuperi per Gattuso. Pioli con un dubbio di formazione

Il Napoli domenica sera affronterà il Milan alle ore 21,45, presso lo stadio San Paolo, in una sfida che è un classico del calcio italiano. Rispetto alla gara contro il Genoa ci saranno ben 4 novità di formazione da schierare contro la sua ex squadra. Rientro dalla squalifica di Koulibaly e Demme, poi Di Lorenzo a destra e Callejon assieme a Mertens e Insigne. Per il resto Zielinski a centrocampo con il tedesco ex Lipsia e Fabian Ruiz. Per Pioli un solo dubbio, riguarda Bonaventura o Saelemaekers, con Rebic e il recuperato Cahalanoglu, alle spalle di Ibrahimvic.