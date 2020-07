De Laurentiis e Marco Marsilio (Pres. Abruzzo) presenteranno il ritiro di Castel di Sangro

Lunedì alle 11.30, all’Hotel Britannique di Napoli, andrà in scena la presentazione del ritiro estivo degli azzurri, in programma a Castel di Sangro, in provincia de L’Aquila, dal 28 o 29 agosto al 9 settembre (l’appuntamento con Dimaro è rimandato a luglio 2021 a causa delle restrizioni post Covid-19). A introdurre la partnership, siglata fino al 2025 come spiegato dal sindaco di Castello, ci saranno il presidente del Napoli, De Laurentiis, e il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio. Il club azzurro quest’anno ha fatto questa scelta per trovare una zona vicina alla Campania, vista la situazione della pandemia, ma dai prossimi due anni si faranno le tappe Dimaro-Folgarida e poi Castel di Sangro.

fa.ma. (CdS)