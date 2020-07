Braida: “Provai ad acquistare Koulibaly quando ero al Barça”

Ariedo Braida, ex Ds di Milan e Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Si giocherà a Barcellona, è vero, ma a porte chiuse. La carica dei 100 mila al Camp Nou è determinante ed incide. Ed il risultato tra Barça e Napoli non è affatto scontato, anzi. Il calcio di oggi è particolare, senza pubblico ci sono risultati strani, soprattutto fuori casa. Gli azzurri si giocheranno le proprie chance: stanno facendo bene, hanno mostrato solidità e di essere una squadra agguerrita. Il Napoli ha bisogno di tanti ingredienti per fare l’ultimo step di crescita: Gattuso da solo non ce la può fare, serve lui ma anche di una squadra con valori tecnici importanti. Stringi stringi, contano i valori tecnici grazie ai quali puoi lottare per vincere. Il lavoro di Rino è stato importante, la squadra con lui ha mostrato l’identità che il mister ha trasferito. Il Napoli ha dimostrato che può ottenere qualsiasi risultato”.

“Quando ero al Barcellona, provai ad acquistare Kalidou Koulibaly dal Napoli. Lo confermo. E’ per me un calciatore importante e che sa interpretare molto bene il ruolo. Per essere centrale di difesa devi avere una struttura importante, essere riflessivo, avere personalità per giocare ad alti livelli. E Koulibaly ha tutto. Qualità e personalità lo distinguono dagli altri calciatori”.

“Anche Fabian Ruiz era un calciatore che piaceva, era molto chiacchierato. Se possibile, al Barcellona prediligono acquistare giocatori spagnoli preferendo tuttavia farli crescere all’interno della cantera”.

“Un mio ritorno al Milan in caso di cambio di proprietà? L’ho letto sui giornali… (ride). Mi piacerebbe che il Milan tornasse ai massimi livelli: ne sono tifoso, ho vissuto anni straordinari in rossonero”.