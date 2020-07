Victor Osimhen: “Il futuro voglio vincere la Champions”

Nonostante le parole del d.s. del Napoli Cristiano Giuntoli, molta pretattica, Victor Osimhen è un nome caldo in casa azzurra per il prossimo mercato. Ecco quanto detto al podcast The out of Home. “Nel 2015, dopo il Mondiale U17, mi avevano cercato Juventus, Inter, Barcellona e Arsenal ma volevo crescere e allora scelsi il Wolfsburg. Peccato che mi infortunai subito. Voglio giocatore in un top club, vincere la Champions League, vincere qualcosa con la Nigeria. Insomma: voglio vincere. Spero non sia un sogno troppo grande. Ho perso la mamma quando ero molto piccolo, il mese successivo mio padre fu licenziato. Così abbiamo iniziato a vendere acqua in strada. Avevo fame ma in testa sapevo i miei obiettivi, devo dire grazie a mia sorella che non mi ha mai fatto mancare niente”.

Fonte: sportmediaset.mediaset.it