Domani l’ufficialità sulle date degli ottavi di Champions

Domani arriverà anche l’ufficialità con l’Uefa che comunicherà ai club e ai tifosi europei le decisioni definitive sulla nuova Champions League. Il torneo riprenderà il 7 e 8 agosto, le gare di ritorno degli ottavi di finale ancora da disputare saranno giocate a porte chiuse, ma negli stadi già previsti prima dello stop imposto dal coronavirus. Poi la competizione si sposterà, con le migliori otto squadre europee che potranno raggiungere un’unica location in cui si giocheranno le ultime gare del torneo.

Interessato all‘annuncio di domani anche il Napoli. Gli azzurri sono attesi dal Barcellona al Camp Nou per il ritorno degli ottavi dopo l’1-1 dell’andata lo scorso febbraio (l‘8 agosto è la data più probabile per la sfida). I catalani, nel frattempo, lanciano l’allarme. La Liga spagnola, infatti, si chiuderà il prossimo 19 luglio e ci saranno tre settimane di pausa prima del ritorno in campo. Un lasso di tempo «troppo lungo» secondo molti che in queste ore stanno lanciando l’allarme in Spagna (Barcellona e Real Madrid sono le due squadre ancora interessate). La Serie A, invece, vedrà impegnato il Napoli fino al 2 agosto, con una settimana a disposizione, poi, per poter recuperare le energie prima della sfida del Camp Nou. Fonte: Il Mattino