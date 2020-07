SERIE A, Verona-Inter: 1-0, nel primo tempo troppo Verona per questa Inter

Primo tempo. 2′, 1-0 Verona. Lazovic, sulla sinistra, salta Skriniar entrando in area. Si accentra e tira sul primo palo, dal basso verso l’alto. Gran gol. 6′, Candreva di testa, palla a lato di poco. 19′, palo del Verona. Dal limite, Veloso lascia partire una sventola, che si stampa sul palo interno. Alla sinistra di un Handanovic battuto. 20′, Amrabat passa a Dimarco sulla sinistra. Questi calcia al volo di sinistro. Con la palla che fa la barba al palo lontano. Handanovic pietrificato. 43′, dalla sinistra di Veloso, crossa in area. Non ci arriva Pessina. E neanche Faraoni, tutto solo, è di pochissimo in ritardo. Il “quinto” Young, lo aveva totalmente perso. L’Inter? Non pervenuta. Fino ad un tiraccio di Gagliardini, al 24′. Poi due conclusioni pericolose di Brozovic. Una punizione molto insidiosa di Sanchez. Sulla quale vola Silvestri, a salvare. Ma tutto questo nella parte finale del primo tempo. Che ha visto, comunque, troppo Verona per questa Inter.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Dimarco; Pessina, Lazovic; Stepinski. All. Juric

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Godin, de Vrij, Skriniar; Candreva, Brozovic, Gagliardini, Young; Borja Valero; Sanchez, Lukaku. All. Conte